BMPower создала самый легкий топливный элемент для дронов в мире

В Москве 12 июля прошли первые в России испытания энергоустановок на водородных топливных элементах в рамках конкурса Up Great «Первый элемент. Воздух». На конкурсе российская компания BMPower, разработчик и производитель водородных топливных элементов для дронов и роботов, представила самый мощный топливный элемент на единицу массы, который позволяет мультикоптерной платформе находиться в воздухе не менее 3,5 часов.

Новейший топливный элемент стал итогом совместной работы вместе с компанией «Беспилотные Вертолётные Системы» (БВС).

По итогам стендовых испытаний лишь двум командам – «БВС» и «Политех» – удалось достичь показателя энергоемкости в 529 вт*ч/кг, а их установки продержались в режиме полетной нагрузки два с половиной часа. В то время, как для беспилотников с обычным аккумулятором время нахождения в воздухе – не более получаса.

Это можно считать отличным результатом, однако организаторы конкурса, Российская Венчурная Компания (РВК), Фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив (АСИ), поставили перед участниками крайне сложную задачу: преодолеть показатель удельной массовой энергоемкости установки 700 Вт*ч/кг. В итоге заявленный технологический барьер не преодолел никто из участников.

Всего на участие в конкурсе было подано 12 заявок от инженерных команд, коммерческих компаний и научных организаций со всей России. По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы конкурсных изделий в финал вышли три команды: «НаукаСофт» (ООО «Экспериментальная мастерская НаукаСофт», Москва), «БВС» (АО «Беспилотные вертолетные системы», Москва) и «ПолиТех» (консорциум ЮРГПУ им. М.И. Платова и компании «ИнЭнерджи», Ростовская область и Москва).

Призовой фонд будет направлен на следующие конкурсы Up Great. Тем не менее, конкурсные испытания стали важным шагом на пути внедрения новейших источников энергии для беспилотных летательных аппаратов.

Фото: http://upgreat.one

Удельная мощность водородного топливного элемента BMPower составляет 1000Вт/кг, что стало лучшим показателем в мире (у мировых конкурентов в системах для дронов — до 740Вт/кг). Вес элемента — всего 2090 г.

«Мы рады, что приняли участие в этом конкурсе вместе с БВС. К сожалению, сам технологический барьер не был преодолен командой, поскольку для водорода нужен был очень легкий баллон, который не был произведен в срок другим партнером. Тем не менее сам топливный элемент, произведенный BMPower, обеспечивал возможность преодолеть этот барьер с запасом.

1000Вт/кг — это мировой рекорд по удельной мощности. И первыми это сделали мы!

— рассказал основатель и директор по развитию бизнеса BMPower Алексей Иваненко.

Конкуренция, как известно, один из двигателей прогресса. Одна из основных задач конкурса «Первый элемент. Воздух» - мотивировать российские компании на разработку экологически чистых водородных топливных элементов с принципиально новыми характеристиками для беспилотников.

Если мы научимся производить водородные топливные элементы, увеличивающие время работы двигателей беспилотников не только на 3, а на 10 часов, это откроет нашим компаниям доступ на совершенно другие рынки и даст совершенно другие возможности

, - заявил специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его мнению, внедрение новейших элементов станет революцией в авиационной отрасли. «Мы уже видим гигантское мировое соревнование – кто захватит рынок аэротакси.

Основные игроки бьются за первое место, но и мы скоро подтянемся, чтобы стать быстрыми вторыми.

Чтобы прийти к цели, мы делаем ставку не на бесплатные государственные деньги «под идею», «PR в СМИ» или пачку отчетной макулатуры, а на работающие технологические решения, с качественным софтом, инженерной проработкой. Лучшие из них получат и деньги, и славу», - заключил Песков.

Использование топливного элемента BMPower позволит компаниям — разработчикам беспилотников увеличить время нахождения в воздухе в пять-семь раз. К слову, компания BMPower была отмечена в двадцатке лучших компаний в глобальном рейтинге отраслевого журнала CIO Review, которое издание ежегодно проводит среди наиболее заметных и активных игроков на рынке беспилотных технологий.