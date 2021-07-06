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Наука и медицина
Благоприятное для спорта время суток назвали эксперты
6 июля, 2021 11:07
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фото: pixabay
Тренировки на открытом воздухе в летнее время лучше всего проводить утром, рассказали эксперты РИА Новости.
Дело в том, что днём в жаркие дни солнце находится в зените и особенно активно. Вечером воздух уже прогрелся, поэтому для занятий спортом может быть душно. В утренние часы, наоборот, воздух свежий, и солнечные лучи менее активны.
Специалисты добавили, что нельзя забывать о питьевом режиме в жару. Рекомендуется пить тёплую воду и исключить употребление газированных напитков, чая, соков.
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Занимаетесь ли вы спортом летом? Если да, то какие советы о занятиях спортом в жару вы могли бы дать?
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