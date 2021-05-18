«Благодарности»: определен верный путь к выходу из депрессии

Наука и медицина

Доктор психологических наук, руководитель научно-практического центра Наталья Зенцова считает, что преодолеть тяжелое душевное состояние помогут благодарности, передает «Российская газета».

По мнению специалиста, благодарности меняют восприятие, избавляют от напряжения и способствуют отказу от черно-белого видения окружающего мира.

«В ситуации стресса пробуйте начать день с благодарности. Это может быть молитва, какие-то духовные практики, просто слова благодарности кому-то или самому себе. Перечислите всех, кого вы можете поблагодарить, и действуйте, исходя из позитивной картины мира», — рассказала психолог.

В случае переизбытка негативных эмоций Зенцова советует написать «письмо гнева» – описать ситуации, вызывающие дискомфорт и тревогу, а потом избавиться от них.