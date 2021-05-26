Биологи установили максимально возможную продолжительность жизни человека

Наука и медицина

Российские, американские и сингапурские биологи создали тест, способный по анализу крови определить общее состояние организма и его физиологическую устойчивость.

Исследователи под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института предложили использовать для оценки биологического старения человека универсальный комплексный показатель (индикатор динамического состояния организма). Он зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни.

По словам ученых, наименее устойчивым организм становится к 120–150 годам. Таким образом, 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека, пишет журнал Nature Communications.