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Наука и медицина
Биологи установили максимально возможную продолжительность жизни человека
26 мая, 2021 06:03
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pixabay.com
Российские, американские и сингапурские биологи создали тест, способный по анализу крови определить общее состояние организма и его физиологическую устойчивость.
Исследователи под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института предложили использовать для оценки биологического старения человека универсальный комплексный показатель (индикатор динамического состояния организма). Он зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни.
По словам ученых, наименее устойчивым организм становится к 120–150 годам. Таким образом, 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека, пишет журнал Nature Communications.
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