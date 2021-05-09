Биологи обнаружили поразитильную способность к регенерации у животного

Наука и медицина

Специалисты из Италии и Израиля, совместными усилиями выявили вид с наиболее развитой функцией регенерации среди хордовых животных.

Уникальным подарком природы обладает асцидия Polycarpa mytiligera. Многие размножающиеся бесполым путем животные имеют подобные способности, однако асцидии стали одним из первых видов из числа размножающихся половым путем, с подобными способностями.

В ходе экспериментов, ученые обнаружили, что Polycarpa mytiligera способны восстановить организм даже при утрате сердца или пищеварительной системы, сообщает REGNUM.

«Регенерация — это замечательная способность, которой мы обладаем в очень ограниченной степени. Поэтому хотелось бы понять, как она работает», — приводит издание слова возглавляющего ученую группу Ноа Шенкара.