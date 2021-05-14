Биолог рассказала о снижении продолжительности жизни из-за COVID-19

Наука и медицина

Продолжительность жизни человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, сокращается в среднем на 1,5-2 года. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишут РИА Новости.

По словам специалиста, коронавирус – системное заболевание, переболеть которым можно несколько раз. Соответственно, каждый эпизод заболевания ведет к небольшому сокращению срока жизни людей.

Биолог уточнила, что данный вывод был сделан исходя из статистики жителей США. По ее предположениям, в России показатели по снижению продолжительности жизни не будут иметь значительных отличий.