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Наука и медицина
Биолог рассказала о снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
14 мая, 2021 10:45
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фото: pixabay
Продолжительность жизни человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, сокращается в среднем на 1,5-2 года. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишут РИА Новости.
По словам специалиста, коронавирус – системное заболевание, переболеть которым можно несколько раз. Соответственно, каждый эпизод заболевания ведет к небольшому сокращению срока жизни людей.
Биолог уточнила, что данный вывод был сделан исходя из статистики жителей США. По ее предположениям, в России показатели по снижению продолжительности жизни не будут иметь значительных отличий.
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