Биолог определил растения-убийцы бактерий и токсинов в доме
Комнатные растения способны изменить состав воздуха жилого помещения, его влажность и температуру, влияющие на развитие болезнетворных микроорганизмов. Названия растений, помогающие в очищении, дезинфекции и увлажнении, привел в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.
По его мнению, мирт, розмарин и пряные растения, обычно выращиваемые на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом – выделяют вещества, способные убить бактерии.
От токсинов, соединений серы и оксидов азота, помогут избавиться быстрорастущие растения. Например, хлорофитум или традесканция.
Домашние растения с широкими листьями эффективны в увлажнении сухого воздуха, свойственного квартирам.
«Аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса – имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», — пояснил Чуб.
Чтобы сохранять способность растений поддерживать хороший микроклимат, ученый рекомендует не забывать об очищении листьев цветов, на которые обычно оседает пыль.