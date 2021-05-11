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Биолог определил растения-убийцы бактерий и токсинов в доме

Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 14:58
2 мин
Елизавета Ивлева
11 мая, 2021 14:58
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Комнатные растения способны изменить состав воздуха жилого помещения, его влажность и температуру, влияющие на развитие болезнетворных микроорганизмов. Названия растений, помогающие в очищении, дезинфекции и увлажнении, привел в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

По его мнению, мирт, розмарин и пряные растения, обычно выращиваемые на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом – выделяют вещества, способные убить бактерии.

От токсинов, соединений серы и оксидов азота, помогут избавиться быстрорастущие растения. Например, хлорофитум или традесканция.

Домашние растения с широкими листьями эффективны в увлажнении сухого воздуха, свойственного квартирам.

«Аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса – имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», — пояснил Чуб.

Чтобы сохранять способность растений поддерживать хороший микроклимат, ученый рекомендует не забывать об очищении листьев цветов, на которые обычно оседает пыль.

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