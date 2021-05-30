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Наука и медицина
Без сбоев. Премьер Баварии призывает к скорейшему одобрению «Спутника V»
30 мая, 2021 13:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ближайшее время выдать разрешение на использование российской вакцины «Спутник V».
«Ход вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс одобрения «Спутника V». Нельзя бездельничать по чисто идеологическим причинам», — заявил он.
Он заявил, что вирус постоянно мутирует и это вызывает беспокойство. Зёдер считает, что фактически возникает новая пандемия и она гораздо опаснее.
При этом, по данным издания Bild am Sonntag в федеральном правительстве Германии, российскую вакцину в стране одобрят не ранее сентября этого года, пишет РИА «Новости».
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