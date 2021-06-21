Без каких лекарств отпуск обречен на провал
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников перечислил лекарства, необходимые в период отпуска, сообщают РИА Новости.
В первую очередь нельзя забывать о лекарствах, принимаемых постоянно по назначению врача. Также необходимо взять препараты, помогающие при обострении хронических заболеваний.
Средства от диареи, сорбенты и ферментные вещества необходимы в случае отравления или переедания в отпуске. Учитывая вероятность простуды, врач советует пополнить аптечку лекарствами от насморка и боли в горле, жаропонижающими, обезболивающими и антигистаминными.
Среди необходимых на отдыхе средств врач назвал йод, хлоргексидин, бинт, бактерицидные пластыри. Кроме того, могут понадобиться средства от солнечных ожогов, репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей.