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Наука и медицина
Беспокойство перед вакцинацией: что можно принять
15 июня, 2021 11:27
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фото: pixabay
В Роспотребнадзоре сообщили, что перед прививкой от COVID-19 пациенту разрешено выпить успокоительное лекарство, если он чувствует беспокойство. Дело в том, что из-за тревоги и стресса повышается давление.
«В день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом», – говорится в сообщении.
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