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Наука и медицина
Беременным женщинам не всегда нужен «Спутник»
27 июня, 2021 10:04
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Russian Look/Globallookpress
Обновленная инструкция к «Спутнику V» гласит о том, что применение при беременности возможно лишь в случаях, когда польза для матери превышает риски для ребенка.
При этом указывается, что опыты на животных не установили какого-либо отрицательного влияния на развитие плода. В период грудного вскармливания, препарат, при этом, однозначно противопоказан.
Как напоминает ТАСС, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко допустил применение вакцины при беременности, в случае, если у матери присутствует риск тяжелого течения заболевания.
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