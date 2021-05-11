Беременных женщин перестали прививать от коронавируса в Бразилии. Причина – смерть

Наука и медицина

Два бразильских штата - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – остановили вакцинацию беременных от COVID-19. Решение о приостановке было принято после того, как одна из беременных женщин умерла после укола вакциной AstraZeneca.

В настоящее время власти Рио-де-Жанейро проводят проверку по факту случившегося. Руководство обоих штатов отметило, что решение о приостановке вакцинации было принято в соответствии с рекомендациями агентства санитарно-гигиенического надзора Бразилии.

В свою очередь фармкомпания AstraZeneca сообщила, что испытания созданной ею вакцины от коронавируса на беременных и кормящих грудью женщинах не проводились, отмечает «Интерфакс». Тестирование препарата на животных негативного влияния на беременность или развитие плода не выявило.