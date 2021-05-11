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Беременных женщин перестали прививать от коронавируса в Бразилии. Причина – смерть

Антон Мельников
11 мая, 2021 22:52
1 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 22:52
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Два бразильских штата - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – остановили вакцинацию беременных от COVID-19. Решение о приостановке было принято после того, как одна из беременных женщин умерла после укола вакциной AstraZeneca.

В настоящее время власти Рио-де-Жанейро проводят проверку по факту случившегося. Руководство обоих штатов отметило, что решение о приостановке вакцинации было принято в соответствии с рекомендациями агентства санитарно-гигиенического надзора Бразилии.

В свою очередь фармкомпания AstraZeneca сообщила, что испытания созданной ею вакцины от коронавируса на беременных и кормящих грудью женщинах не проводились, отмечает «Интерфакс». Тестирование препарата на животных негативного влияния на беременность или развитие плода не выявило.

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ТЕГИ
Бразилия
Коронавирус
Беременность
Вакцинация
Смерть
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