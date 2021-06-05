Бактерии невылеченных зубов «кусают» сердце
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» предупредил, что больные зубы могут спровоцировать заболевания в организме, сообщают Vesti.ru.
По его словам, из-за невылеченных вовремя зубов происходит воспаление, кровоточивость десен и образование карманов между зубами, в которых обосновываются бактерии – менингококк, пневмококк и другие бактерии, приводящие к ослаблению иммунитета и негативно сказывающиеся на состоянии сердца.
«Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», – пояснил доктор.
К опасным признакам специалист относит кариес, который затрагивает нервные окончания, образуя боли в голове или шее. Кроме того, головная боль может стать следствием неправильного прикуса, который связан с дисфункцией верхнечелюстного сустава – артритом и артрозом.
Также больные зубы препятствуют тщательному пережевыванию пищи, в результате чего происходит нагрузка на желудок, и возникает гастрит.
«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», – отметил Мясников.