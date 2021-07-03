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Наука и медицина
Автозагар или солнце: дерматолог дала рекомендации
3 июля, 2021 13:04
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фото: pixabay
Автозагар, помогая избавиться от бледности и получить ровный загар за считанные минуты, может нанести вред коже человека, считает врач-дерматолог Татьяна Егорова, пишет «Российская газета».
По мнению специалиста, автозагар делает кожу сухой, вытягивая влагу. Также существует риск развития аллергии, дерматита или раздражения.
Егорова порекомендовала получать необходимый витамин D от первоисточника – солнца. При этом необходимо помнить, что и солнечные лучи могут нанести вред в жаркие дни с 10:00 до 16:00 часов.
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