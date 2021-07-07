Аргентина проверила на себе нежелательные явления от «Спутника V». Их число ничтожно мало
В Аргентине крайне редко фиксируются нежелательные явления после получения укола вакциной «Спутник V». Госпитализация после прививки этим препаратом происходит в 0,0027% случаев. Об этом рассказал представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сославшись на статистику министерства здравоохранения Аргентины.
По его словам, полученные от аргентинского Минздрава данные подтвердили, что российский препарат «Спутник V» имеет «высочайшую безопасность».
»Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», - подчеркнул он.
Ранее эффективность созданного в России препарата подтвердил научный журнал Nature, напоминает «ТАСС». Издание отметило, что «Спутник V» все еще не был одобрен европейским регулятором, тем не менее его успешно использует множество стран. Кроме того, в публикации подчеркивается, что эта вакцина стала ключевой для массовой вакцинации в Иране и Венгрии.