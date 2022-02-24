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Наука и медицина
Аппарат для автоматического введения лекарства выходит на рынок
24 февраля, 2022 13:59
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фото: pixabay
Первое мобильное приложение для управления по введению лекарства доступно в США. Речь идёт об инсулиновой помпе.
Как объясняют эксперты, благодаря приложению на смартфоне процедура будет комфортнее. Это предоставит человеку автоматическую доставку болюсного инсулина (инсулин, необходимый для снижения уровня глюкозы в крови) в организм.
Отмечается, что в России в скором будущем можно тоже ожидать данной функции, пишет «Российская газета».
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