Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности ближайшей к Солнцу планеты
Космический аппарат BepiColombo сблизился с планетой Меркурий и передал на Землю первые снимки ее поверхности. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).
BepiColombo стартовал с Земли в 2018 году. 2 октября 2021 года аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные. Также были сделаны снимки северного полушария Меркурия с расстояния более 2 тысяч км.
На снимках, которые сделаны с близкого расстояния, можно рассмотреть крупные кратеры на поверхности планеты, очень похожие на лунные, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Целью проекта является изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, а также оценка геологической истории развития ближайшей к Солнцу планеты, изучение химического состава поверхности и ее внутренней структуры.