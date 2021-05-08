Ангела Меркель: Третья волна коронавируса завершилась в Германии

Наука и медицина

Германии удалось улучшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и остановить третью волну, заявила Ангела Меркель.

Сейчас власти ФРГ не исключают послабления карантина на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, но распространение инфекции все еще остается на высоком уровне.

В настоящий момент в странах Евросоюза проходит массовая вакцинация. Первую дозу препарата от COVID-19 получила уже почти четверть населения стран, рассказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис, пишет ФАН.