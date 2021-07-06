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Наука и медицина
Аллерголог рассказала о частом чихании: аллергия, коронавирус или норма?
6 июля, 2021 11:49
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фото: pixabay
Частое чихание летом не всегда обусловлено аллергией или заражением каким-либо вирусом, считает врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
По словам врача, у людей может быть реакция на пыльцу растений, цветущих летом. Однако чихание будет зависеть от погодных условий, следовательно, в некоторые дни человек не будет реагировать на неё.
«Летом сухая погода, из-за этого в воздух поднимается больше пыли и пыльцы. Тут кто угодно чихать начнет», – цитирует слова Ярцевой радио Sputnik.
Учитывая условия пандемии коронавируса, специалист посоветовала чихать, прикрываясь одноразовой салфеткой. Также можно чихать в руку, но при условии, что ее можно продезинфицировать. Однако использовать для этого сгиб локтя не стоит, отметила Ярцева.
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