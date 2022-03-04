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Наука и медицина
Аллергия на молоко может привести вплоть до анафилактического шока
4 марта, 2022 16:52
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фото: pixabay
Иммунная система остро реагирует на белки, проступающие в организм с молоком, что вызывает аллергию у человека. Это может привести не только к болям в животе, вздутию, зуду, кашле, но и к тяжелому отёку гортани вместе с удушьем и анафилактический шок.
Аллергия на молоко может носить наследственный характер, появиться из-за употребления аллергенных продуктов (арахис, клубника, яйца) в беременность, нарушений в иммунной системе, желудочно-кишечном тракте, печени или желчном пузыре.
Для выявления аллергии врач назначает сдачу кожных тестов, анализ крови и собирает анамнез (данные о пациенте), сказано в материале РИА Новости.
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