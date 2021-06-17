Алгоритм спасения от солнечных ожогов назвал дерматолог
Желание людей торопиться в получении загара часто оборачивается ожогами. Ряд действий, необходимый при болевых ощущениях и покраснениях кожи, отметил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников, сообщают РИА Новости.
Прежде всего необходимо скрыться от солнца. При этом важно уйти в закрытое помещение, а не под навес, так как под ним будет такая же большая температура воздуха. Кроме того, можно накрыться смоченной в воде одеждой.
Следующий шаг – принять холодный душ (вода 20 градусов) без сильного напора струй. Для устранения жжения и покалывания кожи можно принять такие обезболивающие препараты, как парацетамол или ибупрофен, пояснил медик.
Увлажнить кожу желательно с помощью кремов, особенно с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ или пантенолом. Использовать сметану, кефир или спиртосодержащие лосьоны противопоказано, предупредил врач.
Арканников напомнил, что безвредное время для загара – с утра до 10-11 часов или с 5 вечера.