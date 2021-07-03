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Наука и медицина
Алексей Аграновский: Вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека
3 июля, 2021 14:54
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MOD Russia/Global Look Press
Российский ученый Алесей Аграновский заявил, что вакцина «Спутник V» не влияет на геном человека.
Кроме того, по словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, содержащиеся в вакцине аденовирусы не способны размножаться в организме человека.
«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы», - сказал он.
Ученый уточнил, что аденовирус способен жить и размножаться исключительно в специальной культуре клеток ферментеров и в организме человека после вакцинации он находится примерно две недели, пишет URA.RU.
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