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Наука и медицина
Александр Гинцбург: при производстве российской вакцины яйца не используют
5 июня, 2021 17:04
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России при производстве вакцины от коронавируса яйца не используют, заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
«Все делается на синтетических средах», - сказал Гинцбург.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России с производством пищевых яиц проблем нет, но страна импортирует стерильные яйца, которые используются для производства вакцин.
Недавно стало известно, что первое в стране производство яиц по стандарту Clean Eggs для создания вакцин будет в ближайшее время запущено под Санкт-Петербургом, пишет «Российская газета».
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