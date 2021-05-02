Айдар Ишмухаметов: вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна для пожилых людей

Наука и медицина

В России появится еще одна вакцина для пожилых людей. Об этом сообщили в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Центр подал в Минздрав РФ документы для разрешения применять свою вакцину от коронавируса COVID-19 «КовиВак» людям старше 60 лет, сообщил генеральный директор Айдар Ишмухаметов.

«Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», - сказал Ишмухаметов.

Сейчас, по словам ученого, идет третья фаза клинических испытаний вакцины, в которой принимаю участие добровольцы старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Речь идет о хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, пишут РИА «Новости».