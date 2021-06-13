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Наука и медицина
357 смертей за сутки: коронавирус продолжает убивать россиян
13 июня, 2021 13:52
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В России за минувшие сутки зарегистрированы 14 723 новых случая заражения COVID-19, сообщили оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Заэто же время скончались 357 ранее заболевших пациентов, выздоровели 9 166 человек.
Всего в стране с начала эпидемии в стране выявили 5 208 687 случаев заражения, скончались 126 430 человек, вылечились - 4 801 335 человек.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве - 7 704 новых случаев. На втором месте - Подмосковье (953), на третьем - Санкт-Петербург (862).
Ранее более 14 000 человек заболевших коронавирусом в стране фиксировали в середине февраля. После этого число инфицированных каждый день шло на спад, пишет РБК.
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