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120 лет назад был создан первый российский автомобиль

Лилия Караева
14 июля, 2020 12:24
2 мин
Первый русский автомобиль
Wikipedia

14 июля исполнилось 120 лет с момента создания первого российского автомобиля. Он представлял собой двухместную коляску и внешне очень напоминал европейские машины - Даймлера, Бенца, Рено.

Автомобиль впервые представили 14 июля 1896 года на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Кстати, его прототипом был «Бенц Вело» - первый серийный четырехколесный автомобиль в мире конструкции Карла Бенца.

Двигатель для российской машины создавался на предприятии Евгения Яковлева, а корпус, колеса и ходовая часть - на фабрике Петра Фрезе.

Машина Яковлева-Фрезе развивала максимальную скорость 21 км/ч и проходила без дозаправки 20 километров. В фарах ставились свечи, а корпус был деревянным. Ехать задним ходом машина не могла.

Цена автомобиля составляла 1500 рублей - в два раза дешевле немецких и французских авто. Стоит отметить, что рабочий в те годы получал 25 рублей в месяц, а хорошая лошадь стоила 50 рублей.

Русский самодвижущийся экипаж представили императору Николаю II, но интереса к нему он не проявил.

«Смотреть не на что, за границей лучше», - прокомментировал царь разработку российских изобретателей.

Что стало с первой машиной, неизвестно. Есть предположения, что ее уничтожили сами создатели.

темы
автомобиль
изобретение
Петр Фрезе
Евгений Яковлев
2 мин