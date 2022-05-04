Новости – Недвижимость
Недвижимость
Еврокомиссия планирует запретить жителям России покупать недвижимость в Европе
4 мая, 2022 17:40
1 мин
1 мин
Philipp von Ditfurth/dpa
Европейская комиссия собирается в рамках очередного пакета антироссийских санкций запретить жителям нашей страны, а также компаниям из РФ приобретать недвижимость в Европе.
Известно, что в случае принятия данного решения, ограничения коснутся россиян, не являющихся гражданами стран Европейского Союза, а также тех, кто не имеет на руках вида на жительство в государствах крупнейшего политико-экономического объединения или в Швейцарии.
По данным агентства Bloomberg, ограничение затронет прямую или косвенную продажу или передачу прав собственности на недвижимость, расположенную на территории ЕС, передаёт «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, о каких ещё антироссийских санкциях ЕК планирует объявить 4 мая.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости
Заявка на покупку квартиры
Заполните форму и оператор перезвонит Вам в ближайшее время
Спасибо за заявку!
1 мин