Новости – Недвижимость
Недвижимость
Вторичное жилье в Москве дешевеет впервые за 5 лет
14 мая, 2022 09:19
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Цены на вторичное жилье в Москве падают, это происходит впервые с 2017 года. Об этом сообщила риэлторская компания «Инком-недвижимость».
За последние 5 лет вторичка в Москве только дорожала, однако в апреле текущего года, впервые с 2017 года «квадрат» столичной недвижимости подешевел на 0,2%.
По данным риелторов, падение цен связано с уменьшением спроса на вторичное жилье в Москве, который сократился в апреле вдвое в сравнении с тем же периодом в прошлые годы, пишет «РИА Новости».
Продажи новостроек в Москве в первом квартале сильно выросли.
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