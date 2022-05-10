Стоит ли сейчас спешить с покупкой и продажей недвижимости и начинать ремонт
Риелтор посоветовал россиянам продавать участки, назвав нынешнее время самым удачным для таких сделок. Специалист также дал прогноз по ценам на квартиры и стройматериалы.
По словам риелтора Константина Барсукова, цены на недвижимость, скорее всего, упадут. Он считает, что сейчас выгоднее продавать, но не покупать. Основная проблема - найти покупателя, сейчас их практически нет.
Барсуков отметил, что ипотеку на новостройки предлагают на доступных условиях. На рынке вторичного жилья ставки достаточно высокие - 13-15%.
Риелтор прогнозирует сохранение цен на новостройки на текущем уровне и использование застройщиками инструментов скрытого удешевления: скидок, акций, субсидированной ипотеки.
Согласно его расчетам, вероятность сохранения цен составляет 50-70%, и лишь 5%, что стоимость жилья вырастет.
Барсуков полагает, что самое время заниматься продажей участков. Многие, утверждает он, перешли в позицию: «Я куплю участок и буду сам строить...».
Что касается цен на стройматериалы, они выросли на 20%, но не 80%, как в самом начале. Об этом телеканалу «360» рассказал гендиректор ООО «Альянс» Сергей Бакин.
Он затруднился оценивать, что произойдет с ценами дальше.
«Ожидать, что будет что-то дешеветь, — наивно», - сказал эксперт.
Ранее в России продлили программу льготной ипотеки до конца 2022 года. Ставку по ней снизили с 12% до 9%.