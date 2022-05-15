Новости – Недвижимость
Недвижимость
Перенестись в столичную атмосферу 90-х можно за 3,5 млрд рублей
15 мая, 2022 19:04
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T.me
В Москве, в Гранатном переулке продается пентхаус, который связывают с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Одна из самых богатых женщин России, Елена Батурина после начала международных экономических санкций оказалась и одним из наименее пострадавших российских миллиардеров. Ее строительный бизнес на западе никак не коррелируется с нынешним Кремлем и по-прежнему процветает, - сообщает telegram-канал «Патриаршие».
Однако с продажей московского пентхауса вышла заминка: на строение в 10 комнат на трех ярусах, с садом на крыше и отдельным лифтом никак не находится покупатель.
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