Новости – Недвижимость
Недвижимость
Нужно подождать: зачем откладывать строительство на пару лет?
10 мая, 2022 16:03
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фото: pixabay
Генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин порекомендовал отложить мысль по строительству собственного жилья на ближайшее время.
По его мнению, через 1,5–2 года ожидается снижение цен на недвижимость вторичного рынка. Дело в том, что поводом послужат большая стоимость ипотечных кредитов и сформировавшийся избыток предложения, поскольку люди покупают дополнительные площади с инвестиционными намерениями.
Специалист отмечает, что решение о строительстве – дело каждого, однако процесс занимает время и большие финансовые затраты. Если человек уже совершил покупку земли, есть фундамент, то нет необходимости отсрочить строительство из-за подорожания материалов, передает агентство «Прайм».
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