Новый Федеральный закон позволит собственникам регистрировать дачи и дома за три дня
Пакет антикризисных мер, принятый правительством, упрощает процедуру постановки недвижимости на кадастровый учет. Нововведение приведет к поправкам в Градостроительный кодекс.
Ускорить процесс регистрации позволит сокращение сроков кадастровых работ. Теперь кадастровым инженером отводится на процедуру всего три рабочих дня. Постановка на учет и регистрация прав на недвижимость также не должна превышать этот срок. Исключение составят заявки, поданные владельцами приусадебных участков и садовых домов через МФЦ – в этом случае регистрация займет пять рабочих дней, - сообщает «Российская газета».
Кроме того, закон уточняет перечень обязательных документов, необходимых компаниям-застройщикам для направления в органы государственной регистрации. По мнению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, это сократит список разрешительных документов почти на сто позиций.