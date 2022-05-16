Новости – Недвижимость
Недвижимость
Названы три ближайшие к Москве локации с наибольшим снижением цен в новостройках
16 мая, 2022 14:27
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Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress
В трех городах Подмосковья за месяц снизилась цена квадратного метра жилья. В топ-3 вошли Подольск, Балашиха и Домодедово.
Наибольшее снижение - 3,8% - заметно в Подольске. С марта по апрель стоимость «квадрата» опустилась со 191,6 тыс. рублей до 186,3 тыс.
Второе место заняла Балашиха с уменьшением цены на 3% - до 155,3 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.
Далее следует Домодедово, где цена упала на 0,8% - до 152,9 тыс. рублей за квадратный метр.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает изменение цен со скидками от застройщиков, спросом населения, а также с выводом в продажу запасов в имеющихся корпусах.
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