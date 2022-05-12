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Недвижимость
Да кому оно теперь нужно: в столице обвалился спрос на элитное жилье
12 мая, 2022 15:47
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В Москве продажи элитных квартир в новых домах упали больше чем на 40% за месяц, за год – на 60%. Об этом стало известно «РБК», ссылающемуся на данные аналитиков.
В сравнении с мартом, продажи новой элитки за апрель сократились на 42%. Если же смотреть годовые показатели (апрель 2022 года к апрелю 2021 года), то падение спроса составило 60%.
По словам аналитиков, годовой показатель спроса на элитные квартиры снижался все первые четыре месяца 2022 года. За этот период было продано на 38% меньше лотов, чем годом ранее, сообщает «РБК».
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