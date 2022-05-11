Аналитики рассказали о будущем новостроек в Москве
В столичных новостройках в ближайшее время цены на жилье значительно снижаться не будут. Об этом сообщили аналитики.
По словам управляющего партнёра Dombook, председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, изменения средней стоимости предложения в разных сегментах будут достигать 1-2 процентов как в сторону увеличение цены, так и в сторону снижения. Это связано с тем, что в ближайшие пару месяцев спрос на недвижимость на первичном рынке сохранится на текущем уровне. Доброхотова считает, что рынок перестроится уже летом текущего года, что приведёт к повышению спроса — данное обстоятельство будет замечено, по прогнозам, уже в сентябре.
С ней согласилась управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка, добавив, в свою очередь, что цены пока останутся на том же уровне из-за инфляционных процессов и невозможностью предугадать, как будет себя вести рынок стройматериалов, передаёт РБК.