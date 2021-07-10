В Челябинске власти определились с компенсацией. Пострадавшие от пожаров получат от 50 до 10 тысяч рублей
В Челябинской области площадь лесных пожаров выросла в несколько раз за минувшие сутки и составляет около 14 тысяч гектаров. Огонь уничтожил минимум 72 постройки, один человек погиб.
Пострадавшие от происшествия получат по 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Эти средства поступят из резервного фонда правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора региона.
«Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на неотложные нужды», - сказанов сообщении.
Кроме того, в связи с утратой имущества пострадавшим будут выплачены единовременные выплаты: в случае полной утраты - 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты - 50 тысяч рублей. Специальная комиссия будет определять степень утраты, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о пожаре в Омской области. В деревне Каракуль огонь уничтожил 25 строений, из которых один магазин и 24 частных дома. Сразу после происшествия губернатор Александр Бурков пообещал восстановить уничтоженные огнем дома за счет государства, но спустя несколько дней от своих слов отказался и теперь местные жители восстанавливают жилье своими силами.