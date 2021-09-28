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Происшествия
Житель Подмосковья попался с регистрацией 29 мигрантов в квартире
28 сентября, 2021 00:44
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rukazakona.ru
Житель Дмитровского городского округа незаконно зарегистрировал в своей квартире 29 приезжих. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).
«В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ сотрудники управления МВД России по Дмитровскому городскому округу проверили квартиру на ул. Инженерная. Установлено, что 41-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет 29 иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставил», – следует из сообщения МВД РФ.
Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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