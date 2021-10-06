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Происшествия
Жилой дом взорвался в Петербурге
6 октября, 2021 12:46
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Телеканал 360 °
Бытовой газ стал причиной взрыва в жилом доме на Рябовском шоссе,57 в Санкт-Петербурге. Как пишет 5-tv.ru, пострадал один человек. Пожар уже потушили.
Хлопок случился на кухне, стены частично обгорели. На кухне выгорела обстановка на площади 15 кв м.
В МЧС заявили, что узнали о взрыве газа в 11:33. На месте происшествия спасатели, прибывшие в составе 17 человек, увидели, что на третьем этаже дома деформировано остекление.
Взрыв бытового газа в Ногинске, произошедший утром 8 сентября, унёс жизни трёх человек и разрушил часть подъезда жилого дома в Ногинске. Накануне сообщалось, что строители демонтируют конструктивные элементы второго подъезда поврежденного дома.
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