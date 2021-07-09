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Происшествия
Замешаны американцы. Полиция Гаити назвала убийц своего президента Жовенеля Моиза
9 июля, 2021 09:37
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Фото: Flickr
Не менее 26 граждан Колумбии и двое американцев гаитянского происхождения участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил начальник полиции страны Леон Шарль.
По имеющимся данным, оба гражданина США и 15 колумбийцев задержаны, трое убиты, восемь человек скрылись, сообщает Associated Press. По данным правительства Гаити, не менее шести преступников являются бывшими военными.
Напомним, президент Моиза был убит в ходе вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Его жена получила огнестрельное ранение, но сумела выжить. После покушения в стране было объявлено военное положение.
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