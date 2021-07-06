«Задержан с поличным»: в Санкт-Петербурге задержан иностранный консул пытавшийся получить секретную информацию
Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали эстонского консула Марта Лятте. Он пытался получить закрытую информацию от россиянина. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.
Согласно заявлению, эстонский дипломат был «задержан с поличным».
В ведомстве отметили, что деятельность задержанного Лятте имела враждебный характер. К эстонцу будут применены соответствующие международному праву нормы.
На инцидент уже отреагировало министерство иностранных дел Эстонии. Советник по коммуникациям внешнеполитического ведомства Ари Леммик завила, что обвинения в адрес эстонского консула не имеют под собой оснований.
По её словам, задержание Лятте показывает, что российская сторона «не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами». Эстония расценивает инцидент как провокацию и осуждает его, передаёт «РБК».