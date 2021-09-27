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Происшествия
За неделю в Москве ДТП унесли жизни восьми человек
27 сентября, 2021 13:04
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avtoguru.net
В результате аварий на автомобильных дорогах столицы погибли восемь человек в период с 20 по 27 сентября. Ещё 190 человек получили травмы, отчитались в пресс-службе городского управления ГИБДД.
«Самыми распространенными видами ДТП за прошедшую неделю стали «наезд на пешеходов» и «столкновение транспортных средств» - с 20 по 27 сентября их зарегистрировано 70 и 68 случаев соответственно. При этом 22 наезда на пеших участников дорожного движения произошли в зоне действия пешеходного перехода», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, случилось 11 наездов на стоящие транспортные средства, семь наездов на препятствие, а также восемь случаев наездов на велосипедистов.
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