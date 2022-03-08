Z значит боль: водителя фуры иZбили за символ в поддержку военных действий в Украине
По видеосервису YouTube и Telegram-каналам начал распространяться видеоролик с дракой на заправке Shell. Судя по комментариям автора, одного из участников драки начали бить за то, что она наклеил символ Z на свою машину.
Согласно указанному в самом видеоролике месту, инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Исходя из комментариев автора, неизвестные избили водителя грузовика, наклеившего на свою фуру символ в поддержку военных действий в Украине.
«Зэтовца п****т [бьют], смотри», - говорит автор.
Позже голос за кадром признается, что и сам хотел, чтобы владельца машины с наклейкой избили.
В силу обилия мата, «Русская планета» не может опубликовать это видео у себя.
Примечательно, что драка произошла на заправке компании Shell, которая 8 марта заявила о закрытии своих АЗС в России и уходе с российского рынка. Также компания отказывается закупать российские нефть и газ для производственных нужд. Решение принято в качестве ответной реакции на ввод войск РФ в Украину.