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Происшествия
Ярославское шоссе стоит. Водители задыхаются от запаха гари
9 октября, 2021 20:41
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smartik.ru
Движение на Ярославском шоссе из области в центр затруднено. Образовалась многокилометровая пробка. Неприятную обстановку дополняет запах гари и туман.
«Как начинается Ярославское шоссе в сторону области, идёт дым. В сторону центра пробка километров 20. Народ стоит и стоит в этом дыму. Что происходит – непонятно», – проинформировал с места событий специальный корреспондент Сергей Рыжик.
Это не первое возгорание на Ярославском шоссе за день. В полдень загорелся автомобиль перед Стеллой «Сергиево-Посадский городской округ».
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