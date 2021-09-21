«Я добавил для покупки ружья»: появились выдержки из допроса отца Тимура Бекмансурова
Следователи допросили Марата Бекмансурова - отца пермского стрелка. Как следует из его рассказа, отклонений, включая психических, у него не было.
Мужчина рассказал, что семья распалась в 2009 году, но вплоть до 2011-го супруги пробовали восстановить семейные отношения и даже проживали вместе.
По словам Бекмансурова, сын не переживал из-за развода родителей.
«Воспринял всё спокойно. Однако, что у него творилось в душе, мне неизвестно», - сказал он.
У ребенка никогда не было проблем по учебе и с поведением, утверждает отец. Он охарактеризовал сына как спокойного, неагрессивного, доброго, общительного, неконфликтного.
«... Жестокость никогда не проявлял», - сказал мужчина.
Тимур Бекмансуров никогда не работал, занимался учебой. Родитель всегда общался с сыном по мобильному телефону и через мессенджеры.
«О каких-либо проблемах не рассказывал, никогда ни на что не жаловался», - отметил он.
Отец не знал о романтических отношениях подростка и круге общения ребенка. Он уверен, что парень не употреблял наркотики и алкоголь, не курил.
«Каких-либо странностей в его поведении я никогда не замечал, никаких странных мыслей или планов не высказывал», - сказал Марат Бекмансуров следствию. Слова приводит Telegram-канал SHOT.
Отец рассказал, что после совершеннолетия помог сыну приобрести оружие.
«... Я ему добавил 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья», - сказал он.
Мужчина заверил, что не давал сыну оружие и не водил в тир. С его слов, парень интересовался службой в Вооруженных силах и полиции.
Ранее были опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка. По ее словам, сын всегда не любил людей.