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Происшествия
«Всё развалено»: снаряд ударил по харьковской школе
3 марта, 2022 12:14
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Telegram-канал «Осторожно, новости»
Снаряд попал в здание Харьковской специализированной школы №17 на улице Академика Павлова. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.
«Прилетело прям сюда, всё развалено, повыпадало всё, куски снаряда везде», - прокомментировал происшествие проходящий мимо школы мужчина, успев снять последствия удара на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, новости».
По сообщениям Depo.Харьков, снаряд попал в образовательное учреждение накануне в районе 12 часов дня, обстрел города начался примерно в это же время. Он не прекращался на протяжении двух часов.
Telegram-канал «Осторожно, новости»
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