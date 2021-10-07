Врачей Коммунарки заподозрили в краже полумиллиона рублей со счета известного физика
Дочь известного физика-теоретика Владислава Халилова, умершего декабре 2020-го в коронавирусной больнице в подмосковной Коммунарке Ирина Коблева обвиняет врачей медучреждения в краже денег со счета отца.
По её словам, после смерти папы она пришла в больницу с целью забрать его личные вещи, в том числе, мобильный, однако медики не пошли ей навстречу — заявили о необходимости вступить в наследство. Как только бюрократические вопросы были решены, она вновь попыталась заявить о своём праве на оставшееся в больнице имущество физика. Но, как оказалось, к лету на одном из счетов умершего Халилова исчезли 520 тысяч рублей. Выяснилось, что списание произошло весной. Разобраться, куда делись деньги можно, зайдя в личный кабинет с телефона, но он по-прежнему в больнице.
Коблева в результате обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас они занимаются поиском пропавших средств, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости».
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