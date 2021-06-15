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Происшествия
Воздушный десант «атаковал» стадион перед матчем Франция — Германия на Евро 2020 (видео)
15 июня, 2021 23:56
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Facebook / Get French Football News
Перед матчем Франция — Германия, который проходит в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020 на стадион залетел человек на парашюте.
Мужчина влетел непосредственно в чашу футбольной арены, когда на поле разминались игроки. Парашютист едва не врезался в зрителей, после чего упал на газон.
Оказалось, что произошедшее было спланированной акцией экологической организации «Гринпис». На куполе парашюта была надпись призывающая прекратить использовать нефтепродукты.
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