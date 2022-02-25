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Происшествия
«Вот, товарищи россияне, посмотрите»: Харьковчанин показал воткнувшийся у его дома снаряд
25 февраля, 2022 14:00
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Telegram / voynareal
Боевой снаряд воткнулся в проезжую часть у жилого дома, еще один – в пешеходный переход возле рынка. Такие свидетельства начали появляться в сети от жителей Харькова.
Один из роликов начал циркулировать по Telegram-каналам. На нём мужчина показывает территорию у многоэтажного жилого дома, где в асфальт воткнулся снаряд.
«Вот, товарищи россияне, посмотрите. Вот моя машина, вот мой дом, и вот это у нас «не бомбят» жилые дома и жилые кварталы. Это центр города Харькова», — произносит автор видео, показывая снаряд.
Telegram Baza
Еще один снаряд упал у Конного рынка. Судя по фото, он воткнулся в пешеходный переход на дороге. Фото опубликовал Telegram-канал Baza.
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