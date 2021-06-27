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Происшествия
Военнослужащий решил рвануть из Москвы на оставленном без присмотра автомобиле ГИБДД
27 июня, 2021 23:30
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Военный из Калуги Олег Радченко, когда ему понадобилось в родной город, не растерялся и решил воспользоваться дежурившим в центре Москвы автомобилем ДПС. Разрешения у вышедших из него сотрудников он спрашивать не стал.
На «Шкоде» с мигалками авантюрист успел промчаться до 22 километра Минского шоссе, где и был остановлен.
Как передает telegram-канал «Подъем», угнал полицейскую машину Радченко, потому, что его «черт дернул». Ему может грозить крупный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.
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