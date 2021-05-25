Вода стала по-настоящему черной: нефтепродукты разлились в Черном море в Туапсе

Происшествия

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в 790 метрах от берега. Загрязнение распространилось до дикого пляжа - о нем сообщили местные жители.

Как пишет Telegram-канал Mash, в связи с инцидентом в Туапсе введен режим повышенной готовности.

Работы начались накануне и продолжаются до сих пор. На месте работают 60 спасателей, задействованы десятки единиц техники.

На месте разлива взяли пробы воды. На ликвидацию ЧП уже израсходовали 1,3 тонны абсорбента.