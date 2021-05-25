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Происшествия
Вода стала по-настоящему черной: нефтепродукты разлились в Черном море в Туапсе
25 мая, 2021 12:09
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Ilya Galakhov/Global Look Press
В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в 790 метрах от берега. Загрязнение распространилось до дикого пляжа - о нем сообщили местные жители.
Как пишет Telegram-канал Mash, в связи с инцидентом в Туапсе введен режим повышенной готовности.
Работы начались накануне и продолжаются до сих пор. На месте работают 60 спасателей, задействованы десятки единиц техники.
На месте разлива взяли пробы воды. На ликвидацию ЧП уже израсходовали 1,3 тонны абсорбента.
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